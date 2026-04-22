Piramide sventa il furto ad un' anziana e viene pestato dai borseggiatori

Un uomo ha impedito il furto a un’anziana, ma è stato aggredito dai borseggiatori. Dopo aver notato il tentativo di scippo, ha avvertito la vittima e si è messo in mezzo. I ladri, non gradendo l’intervento, lo hanno circondato e picchiato. La scena si è svolta in strada, con l’uomo che è stato colpito prima di essere allontanato dai malintenzionati.

Si è accorto di un borseggio in atto e non si è voltato dall'altra parte, avvertendo la vittima. I manolesta, a quel punto, lo hanno accerchiato e picchiato. I fatti sono accaduti il 15 aprile alla fermata Piramide, linea B della metropolitana. A farne le spese un 47enne trasportato in ospedale.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Condannato per furto aggravato, viene portato in carcere dai carabinieriSono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nel pomeriggio del 4 febbraio in città, a trarre in arresto un 44enne... Leggi anche: “Mi mostri il tesserino”, anziana sventa la truffa del falso carabiniere Approfondimenti e contenuti Jonathan Owens sventa furto a Milano/ Marito di Simone Biles evita il borseggio (oggi 16 febbraio 2026)Dal 2018 infatti gioca nella NFL, la lega professionistica di football americano: prima con Arizona, poi con Houston, quindi per un breve periodo a Green Bay prima di passare ai Chicago Bears, sua ... ilsussidiario.net Una telefonata al 112 sventa il furto in tabaccheria: due arrestiÈ stata una telefonata al 112 a sventare un tentativo di furto in una tabaccheria di Vieste (Foggia). I carabinieri della città garganica sono stati allertati la notte del 17 febbraio scorso quando ... quotidianodipuglia.it