Condannato per furto aggravato viene portato in carcere dai carabinieri
Giovanni R., 44enne romeno già noto alle forze dell’ordine, è stato portato in cella dai carabinieri della sezione radiomobile di Verona nel pomeriggio del 4 febbraio, dopo che gli è stata revocata la sospensione della pena per un furto aggravato commesso lo scorso anno nel centro storico.
Sono stati i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Verona, nel pomeriggio del 4 febbraio in città, a trarre in arresto un 44enne romeno, già noto alle forze dell'ordine, in esecuzione di una “Revoca di Decreto di Sospensione di Ordine di Esecuzione per la Carcerazione e.🔗 Leggi su Veronasera.it
Condannato per spaccio di droga, viene portato in carcere dai carabinieri
I carabinieri di Verona hanno arrestato un uomo condannato per spaccio di droga.
Condannato per furto aggravato, arrestato dai carabinieri in centro
Questa mattina a Verona, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno arrestato un uomo di 44 anni di origini marocchine, sorpreso mentre transitava in Corso Porta Nuova.
