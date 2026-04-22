Pipino il Breve | il celebre musical sbarca al Nuovo Teatro Val d’Agrò
Domenica 26 aprile alle 18:30, presso il Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva, la compagnia Sikilia presenterà nuovamente il musical ispirato a “Pipino il Breve” di Tony Cucchiara. L’edizione, diretta da Cettina Sciacca, torna in scena dopo un anno dalla sua prima rappresentazione, rispondendo alle numerose richieste del pubblico. Lo spettacolo sarà riproposto nel teatro locale, offrendo un’interpretazione della celebre opera teatrale musicale.
A distanza di un anno della ripresa, e a gran richiesta del pubblico, domenica 26 aprile alle 18,30 la compagnia Sikilia diretta da Cettina Sciacca porterà nuovamente in scena al Nuovo Teatro Val d’Agrò di Santa Teresa Riva una propria edizione ispirata al “Pipino il Breve” di Tony Cucchiara.Per.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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