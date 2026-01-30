Piogge e rischio allagamenti scatta l’allerta gialla | invito alla massima prudenza

Le previsioni meteo segnalano piogge intense che potrebbero causare allagamenti in città. Il Comune ha già diffuso l’allerta gialla e invita i cittadini a stare molto attenti, soprattutto durante le prossime ore. La Protezione civile ha emesso l’avviso e raccomanda di evitare spostamenti non necessari e di tenere sotto controllo le condizioni del territorio.

È stata diramata una nuova allerta gialla per rischio meteo-idrogeologico. Il sindaco ha informato la cittadinanza che il dipartimento regionale della Protezione civile ha emesso l’avviso per condizioni meteo avverse con validità dalla mezzanotte di stasera fino alle ore 24 di sabato 31 gennaio. In particolare viene raccomandato di non sostare su passerelle, ponti, argini di torrenti e corsi d’acqua, di evitare aree soggette ad allagamenti o possibili esondazioni anche in ambito urbano, e di allontanarsi dai locali seminterrati dove è noto il rischio di infiltrazioni o accumuli d’acqua. È inoltre richiesto di non occupare la carreggiata stradale, che deve rimanere libera per consentire l’eventuale passaggio dei mezzi di soccorso.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Il dipartimento regionale di protezione civile ha emesso un’allerta gialla per rischio di piogge e temporali, valida fino alle 24 di oggi.

È prevista una nuova ondata di maltempo che interessa la regione, con un allerta gialla emessa dal Dipartimento regionale di protezione civile.

Allagamenti e crolli, Allerta Meteo prorogata fino a domani seraResta alta l’attenzione sul maltempo che sta interessando l’intero territorio regionale. È attualmente in vigore un’allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali, affiancata da un avviso per ... ilfattovesuviano.it

Cagliari, il sindaco Zedda chiude le scuole per allerta arancione: dopo il ciclone Harry la città sceglie la prevenzione per limitare i rischi di allagamentiIl sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per sabato 31 gennaio a causa dell'allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale. orizzontescuola.it

TGR Rai Toscana. . Maltempo, nuova allerta gialla per rischio idrogeologico su Toscana Centro occidentale e Arcipelago dalle 14 di domani alla mezzanotte. Possibili nuove piogge intense, mentre si fanno i conti con i danni causati da quelle delle scorse ore: facebook

Meteo, torna il maltempo: piogge intense, neve e rischio disagi tra martedì e mercoledì x.com