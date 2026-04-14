Allerta gialla per altre 24 ore la Protezione civile invita alla prudenza | persistono le condizioni di instabilità

La Protezione civile ha emesso un'allerta gialla per altre 24 ore nella provincia di Agrigento, dove continua a persistere una situazione di instabilità meteorologica. Per il secondo giorno consecutivo, le autorità raccomandano prudenza a causa delle condizioni di maltempo. La comunicazione riguarda le aree interessate dal rischio e invita alla massima attenzione da parte della popolazione. La situazione rimane sotto monitoraggio, con aggiornamenti previsti nelle prossime ore.

Secondo giorno consecutivo di allerta meteo in provincia di Agrigento, dove anche per domani è stata diramata, dalla Protezione civile, quella di colore giallo per condizioni di maltempo. Una situazione che conferma il quadro di instabilità già anticipato nelle previsioni diffuse da 3bmeteo, con.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Torna l'allerta gialla per il rischio di temporali, il Comune invita alla prudenzaIl Comune invita tutti i cittadini alla massima prudenza e a limitare gli spostamenti non necessari.

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