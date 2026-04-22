Un articolo recente riporta le parole di un giornalista che commenta la risposta di un papa a un ex presidente degli Stati Uniti, definendola particolarmente azzeccata. Il Papa Leone XIV, secondo quanto si legge, avrebbe risposto a degli insulti con un messaggio di pace. Si ricorda inoltre che, dal suo predecessore, ha ereditato l’impegno a contrastare la diffusione della “globalizzazione dell’indifferenza”.

Questo articolo su papa Leone XIV è pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair in edicola fino al 28 aprile 2026. Perché «fame» è la seconda parola che il papa americano ha spalancato sullo scandalo del mondo, dove si riempiono gli arsenali e si svuotano le vite, dove si pratica la legge del più forte e del massimo profitto, dove la violenza viene considerata legittima e gli eserciti strumenti di un dio blasfemo. Quel dio che la guerra la pretende, come sua legge e gloria. Come suo dominio. È contro quel dio blasfemo che papa Leone XIV ha mosso la sua predicazione quotidiana, in perfetta continuità con quella di Francesco, il papa arrivato a Roma «dalla fine del mondo» e che se n’è andato parlandoci ogni giorno di un nuovo inizio.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Pino Corrias: «Papa Leone XIV non poteva scegliere parole più azzeccate per rispondere agli insulti di Trump: beati i costruttori di pace»

Notizie correlate

Secondo Papa Leone XIV "il più grande distruttore della pace è l'aborto", parole di Madre Teresa di CalcuttaIl Papa condanna l’aborto Si è tenuto sabato 31 gennaio il convegno One Humanity One Planet presso il Palazzo Apostolico Vaticano.

Trump-Leone XIV, Meloni e La Russa parlano del viaggio in Africa del papa senza nominare gli insulti di Trump. Salvini: “Non è intelligente attaccarlo”La politica italiana reagisce al durissimo attacco rivolto da Donald Trump a papa Leone XIV.