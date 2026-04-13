Trump-Leone XIV Meloni e La Russa parlano del viaggio in Africa del papa senza nominare gli insulti di Trump Salvini | Non è intelligente attaccarlo

La politica italiana si è confrontata con le dichiarazioni di un ex presidente degli Stati Uniti che ha rivolto un attacco nei confronti di papa Leone XIV, senza fare nomi diretti. Tra i protagonisti, i leader di diversi schieramenti hanno commentato pubblicamente le parole, discutendo anche di un viaggio in Africa del papa e delle sue implicazioni. Nel frattempo, un altro esponente politico ha espresso una posizione di distensione, invitando a non considerare gli attacchi come intelligenti.

La politica italiana reagisce al durissimo attacco rivolto da Donald Trump a papa Leone XIV. Alcune ore dopo le parole del presidente degli Stati Uniti, l’ufficio di Giorgia Meloni diffonde una nota in cui parla del lungo viaggio apostolico che porterà il pontefice in Africa ma senza mai nominare il capo della Casa Bianca: “A nome mio personale e del Governo italiano, desidero rivolgere a Papa Leone XIV il ringraziamento e l’augurio più sincero per il buon esito del viaggio apostolico che lo condurrà per la prima volta in Africa e che lo porterà a toccare quattro Nazioni: Algeria, Camerun, Angola e Guinea Equatoriale”, ha scritto il presidente del Consiglio nel messaggio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump-Leone XIV, Meloni e La Russa parlano del viaggio in Africa del papa senza nominare gli insulti di Trump. Salvini: “Non è intelligente attaccarlo” Salvini si smarca da Trump dopo le accuse a Papa Leone, "attaccarlo non è intelligente"Matteo Salvini ha definito “non intelligente” l’attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, trovando il sostegno anche di Giorgia Meloni, mentre iIl... Papa Leone XIV, pubblicato il programma del viaggio in AfricaReso noto oggi il programma del prossimo Viaggio Apostolico del Papa in Africa dal 13 al 25 aprile prossimo.