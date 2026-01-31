Papa Leone XIV ha preso posizione contro l’aborto, citando Madre Teresa di Calcutta. Durante un discorso, il Papa ha definito l’aborto come

Il Papa condanna l’aborto Si è tenuto sabato 31 gennaio il convegno One Humanity One Planet presso il Palazzo Apostolico Vaticano. Ai partecipanti il Santo Padre ha parlato di pace, e lo ha fatto partendo dalla secolare battaglia della Chiesa contro l’interruzione di gravidanza. Nel bollettino pubblicato dalla sala stampa vaticana si legge che Leone XIV ha ricordato che “la pace è soprattutto un dono” che “riceviamo da chi ci precede nella storia”. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Secondo Papa Leone XIV "il più grande distruttore della pace è l'aborto", parole di Madre Teresa di Calcutta

Approfondimenti su Leone XIV Madre Teresa

Il Papa Leone XIV torna a citare Madre Teresa, accusando l’aborto di essere il più grande distruttore della pace.

Papa Leone XIV si scaglia contro l’aborto durante un discorso pubblico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Leone XIV Madre Teresa

Argomenti discussi: Il Papa: la Parola di Dio, deposito della Chiesa e realtà vivente nella storia; Papa Leone XIV in Africa nel 2026. Confermate le tappe in Angola e Guinea Equatoriale; Accesa la luce sul tondo di Papa Leone XIV; Papa Leone XIV andrà a vivere nella mansarda del palazzo apostolico.

La nuova dimora di Papa Leone XIV: la mansarda del Palazzo ApostolicoPapa Leone XIV sceglie la mansarda nel Palazzo Apostolico: una residenza discreta e funzionale. Ecco tutte le indiscrezioni di Repubblica. notizie.it

Meno caccia ai clic, più qualità. Il giornalismo al tempo dell’IA secondo LeoneGli algoritmi stanno prendendo il controllo della rete, dei media e, sempre più spesso, delle scelte quotidiane delle persone. Papa Leone XIV torna a lanciare l’allarme sullo scorretto uso dell’intell ... rsi.ch

Il Papa lascia l’appartamento storico Secondo indiscrezioni, potrebbe trasferirsi in una mansarda più discreta. Cosa racconta questo stile Leggi l'articolo: https://sl.famigliacristiana.it/FC/abcce1 facebook