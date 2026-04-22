Piloda Shipyard opportunità occupazionale | fronte comune per renderlo attuabile

Un accordo di programma per Brindisi prevede interventi nel settore industriale, ma è stata segnalata la mancanza delle risorse pubbliche previste per garantire la sostenibilità del progetto. La questione è stata sollevata da un rappresentante di un’associazione di categoria, che ha espresso preoccupazioni riguardo alla disponibilità di fondi necessari. La discussione riguarda anche l’opportunità di mantenere attivo il cantiere di una nave presso un cantiere navale locale, con l’obiettivo di tutelare l’occupazione nella zona.

Riceviamo e pubblichiamo una riflessione di Angelo Contessa, presidente di Ance Brindisi.Abbiamo appreso dagli organi di stampa che, nell'ambito dell'accordo di programma per Brindisi, non vi sarebbero le risorse pubbliche inizialmente auspicate per garantire la piena sostenibilità del progetto.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Frana di Niscemi, Ufficio contro il dissesto: “Dal Comune nessun progetto attuabile”La Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico in Sicilia interviene sulle notizie relative all’inchiesta della Procura di... Leggi anche: Australia pledges $2.7 billion to progress nuclear submarine shipyard build Contenuti utili per approfondire Piloda Group raddoppia a Brindisi col progetto da 600 posti di lavoroLa Piloda Shipyard scopre le carte e presenta il suo nuovo investimento su Brindisi da 140 milioni di euro e da 600 posti di lavoro tra diretti e indiretti. La società opera già in città su un’area ... lagazzettadelmezzogiorno.it Guardia Costiera, in arrivo 40 motovedette: così Piloda farà crescere l'occupazioneIl porto di Napoli sarà arricchito di 40 motovedette di ultima generazione ordinate dalla Guardia Costiera alla Piloda Shipyard, tramite la nuova divisione Piloda Defence, e VN Maritime Technologies. ilmattino.it