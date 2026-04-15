L’Ufficio contro il dissesto idrogeologico in Sicilia ha risposto alle notizie circolate riguardo all’inchiesta sulla frana di Niscemi, precisando che non ha autonomia nel finanziamento dei progetti. La struttura ha spiegato di non poter avviare interventi senza il coinvolgimento del Comune, che finora non ha presentato proposte attuabili. La questione riguarda quindi la mancanza di progetti concreti da parte dell’ente locale.

La Struttura commissariale per il contrasto del dissesto idrogeologico in Sicilia interviene sulle notizie relative all’inchiesta della Procura di Gela sulla frana di Niscemi, chiarendo di non disporre di autonomia decisionale nel finanziamento degli interventi. L’iter procedurale Secondo quanto precisato, la Struttura opera esclusivamente nel rispetto di procedure definite: i progetti devono essere presentati dagli enti proponenti, come Comuni o Liberi consorzi, e successivamente validati dall’Autorità di bacino della Regione, che ne verifica la coerenza con la pianificazione vigente. Solo dopo l’inserimento nella piattaforma Rendis, e in base alle risorse disponibili, è possibile procedere al finanziamento, seguendo criteri legati al livello di rischio e alla cantierabilità.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Frana di Niscemi, Ufficio contro il dissesto: “Dal Comune nessun progetto attuabile”

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