Australia pledges $2.7 billion to progress nuclear submarine shipyard build

L’Australia ha annunciato un investimento di 2,7 miliardi di dollari per accelerare la costruzione di un cantiere navale dedicato alle sottomarini nucleari. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare la propria difesa e risponde alle tensioni nella regione del Pacifico. Il governo mira a completare il progetto entro i prossimi anni, prevedendo l’assunzione di centinaia di nuovi lavoratori specializzati. Nel dettaglio, il finanziamento servirà a allestire le strutture e acquistare le tecnologie più avanzate.

SYDNEY, Feb 15 (Reuters) - Australia said on Sunday it would spend A$3.9 billion ($2.76 billion) to progress construction of a shipyard that will help deliver nuclear-powered submarines under the trilateral AUKUS defence pact with the U.S. and Britain. Announced in 2021, AUKUS is Australia's largest-ever defence investment and will see U.S.-commanded Virginia-class submarines based in Australia from 2027, several Virginia submarines sold to Australia from around 2030, and Britain and Australia building a new class of AUKUS nuclear-powered submarine. Australian Prime Minister Anthony Albanese described the A$3.