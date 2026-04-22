Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore In un video l’abbraccio a chi l’ha curato per mesi

Dopo un intervento al cuore effettuato a dicembre presso l’ospedale Bambino Gesù di Roma, un bambino di otto anni è tornato a casa. Un video mostra il momento in cui si riunisce con chi si è preso cura di lui durante i mesi di degenza. La famiglia ha condiviso questa immagine, che ritrae l’abbraccio tra il bambino e il personale sanitario. L’operazione è stata eseguita con successo e il bambino si trova ora nella sua abitazione.

Perugia, 22 aprile 2026 – Pietro, il bimbo di 8 anni operato a Natale al cuore all’ospedale Bambino Gesù di Roma, torna a casa. Aveva atteso un anno e mezzo per ricevere il nuovo organo e, come in una storia a lieto fine, quel cuore gli arrivò a Natale. Il video commovente. Il video della sua reazione all'annuncio dei medici dell'arrivo del cuore aveva commosso i social. Quando a Pietro veniva data la notizia che c’era un donatore, l’emozione ha travolto tutti. Medici, infermieri, oss, tutti a stento trattenevano le lacrime. https:www.lanazione.itempolicronacagiovane-calciatore-malore-s0mq0hit Ma l'intervento di trapianto cardiaco era solo l'inizio di un percorso che ha richiesto un lungo periodo di controlli clinici, terapie immunosoppressive e attenzione costante.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore. In un video l’abbraccio a chi l’ha curato per mesi Notizie correlate Dopo il trapianto di cuore a Natale Pietro torna a casa, festa al Bambino GesùDopo la tragedia di Domenico è bello raccontare la storia a lieto fine del piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino... Roma, dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù il piccolo Pietro torna a casa(LaPresse) – È tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Trapianto di cuore a Natale, il piccolo Pietro torna a casa; Roma, dopo il trapianto di cuore Pietro torna a casa: festa al Bambino Gesù; Pietro torna in Africa, missionario di pace; La gioia per il cuore nuovo a Natale e poi il ritorno a casa: festa al Bambino Gesù per il piccolo Pietro. Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore. In un video l’abbraccio a chi l’ha curato per mesiIl piccolo perugino, 8 anni, aveva ricevuto il cuore a Natale. Dopo la lunga degenza al Bambino Gesù di Roma, ora il ritorno a casa e l’inizio di una nuova vita ... lanazione.it Pietro torna a casa dopo il trapianto di cuore al Bambino Gesù: 18 mesi d'attesa e una cura rivoluzionariaÈ tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, il 20 ... leggo.it Leggo. . È tornato a casa il piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore poco prima di Natale, dopo un anno e mezzo di attesa. Pietro domenica scorsa è stato dimesso, sta bene ed è fina - facebook.com facebook