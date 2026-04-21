Dopo un lungo percorso di attesa, il 20 dicembre scorso un bambino di 8 anni ha ricevuto un trapianto di cuore presso l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma. Al termine di un intervento di alcune ore, il piccolo ha iniziato un percorso di recupero che lo ha portato a tornare a casa a Natale. La famiglia del ragazzo ha festeggiato il ritorno a casa, lasciando alle spalle mesi di preoccupazioni.

Dopo la tragedia di Domenico è bello raccontare la storia a lieto fine del piccolo Pietro, un paziente di 8 anni dell’ Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sottoposto a trapianto di cuore lo scorso 20 dicembre, dopo un anno e mezzo di attesa. Ebbene, Pietro domenica scorsa è stato dimesso, sta bene ed è finalmente tornato a casa, come fanno sapere i sanitari dell’Ospedale del Gianicolo. La storia di Pietro e il trapianto di Natale. Dopo una lunga attesa e la gioia dell’arrivo del cuore, Pietro si era risvegliato il 24 dicembre dopo l’intervento, che era andato bene, e ha passato il Natale con la famiglia, presso il reparto di Anestesia e rianimazione cardiochirurgica.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Dopo il trapianto di cuore a Natale Pietro torna a casa, festa al Bambino Gesù

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