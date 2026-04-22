Pienza e Pitigliano tra le mete più desiderate | la Toscana brilla nella classifica Small Cities 2026

Tra le mete più ambite per le prossime vacanze ci sono Pienza e Pitigliano, due città toscane che si distinguono nella classifica delle “Small Cities 2026”. La regione si conferma una destinazione preferita da chi cerca luoghi meno affollati e più autentici, lontani dal trambusto delle grandi metropoli. La tendenza dei viaggiatori italiani a preferire realtà a misura d’uomo continua a crescere, spinta dalla volontà di scoprire atmosfere più tranquille e caratterizzate da peculiarità locali.

FIRENZE – Le ferie lontane dal caos delle grandi metropoli, alla scoperta di realtà a misura d’uomo, si confermano una tendenza in forte ascesa tra i viaggiatori italiani. A mappare questo fenomeno è la classifica Small Cities 2026, elaborata dal portale di prenotazioni Holidu, che ha analizzato le trenta località italiane con meno di cinquemila abitanti più ricercate online. In questa speciale graduatoria, che incrocia i volumi di ricerca mensili con il prezzo medio a notte delle case vacanza, la Toscana si ritaglia un ruolo di primissimo piano. A rappresentare la regione sono due gioielli architettonici e paesaggistici che si piazzano comodamente nella prima metà della classifica.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Pienza e Pitigliano tra le mete più desiderate: la Toscana brilla nella classifica Small Cities 2026 Notizie correlate Gite scolastiche: Napoli si conferma tra le mete più desiderate dagli studentiGite scolastiche: Napoli è tra le mete preferite degli studenti italiani, nonostante i costi elevati e la carenza di docenti mettano a rischio i... Small Cities 2026: i top 30 piccoli centri italiani più gettonati, tra i primi tre anche AmalfiSempre più in voga la tendenza di fare vacanze non solo nelle grandi città ma anche e soprattutto nei piccoli centri, talvolta addirittura... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: I piccoli borghi più ricercati online. Ecco le due perle toscane; Classifica Small Cities 2026: Pitigliano tra i top 30 piccoli centri italiani più gettonati; I borghi più cercati online: Pienza e Pitigliano nella top 30; Pitigliano al 14esimo posto tra i piccoli borghi più amati dai turisti. Ecco la classifica. Classifica Small Cities 2026: Pitigliano tra i top 30 piccoli centri italiani più gettonatiRoccaraso, Portofino e Amalfi sono le prime 3 località italiane con meno di 5000 abitanti più ricercate online, secondo Holidu. maremmanews.it Favignana e San Vito Lo Capo tra le mete più desiderate: la Sicilia domina la top 5 delle “Small Cities 2026” #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook