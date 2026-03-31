Gite scolastiche | Napoli si conferma tra le mete più desiderate dagli studenti

Napoli rimane una delle mete più scelte dagli studenti italiani per le gite scolastiche, anche se i costi elevati e la carenza di docenti rappresentano ostacoli per molte scuole. La città continua ad attirare gruppi scolastici provenienti da diverse regioni, nonostante le difficoltà legate alla pianificazione e ai finanziamenti. La preferenza per Napoli si mantiene stabile nel settore delle uscite didattiche.

Gite scolastiche: Napoli è tra le mete preferite degli studenti italiani, nonostante i costi elevati e la carenza di docenti mettano a rischio i viaggi. Le gite scolastiche ritrovano nel fascino di Napoli un punto di riferimento imprescindibile per le classi di tutta Italia. Nonostante un contesto nazionale complesso, dove quasi la metà degli studenti (il 44%) rischia di rinunciare al viaggio con pernottamento, la città partenopea continua a scalare le classifiche di gradimento grazie al suo mix unico di archeologia, arte contemporanea e tradizioni popolari. Per molti istituti, scegliere il capoluogo campano significa garantire un'esperienza formativa che unisce la storia millenaria dei Musei alla vivacità dei suoi vicoli, rendendo l'itinerario uno dei più ambiti del panorama scolastico. 🔗 Leggi su 2anews.it

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