In Piemonte, i trasportatori si preparano a blocchi delle attività a causa di una mobilitazione annunciata da Unatras, l'associazione che rappresenta le principali organizzazioni nazionali del settore. La decisione di mettere in atto questa protesta deriva dall'aumento dei costi e si tradurrà in interruzioni delle operazioni di trasporto merci nella regione. La situazione si prospetta critica nei prossimi giorni, con possibili ripercussioni sulla distribuzione di beni e prodotti.

Il trasporto merci in Piemonte si prepara a un periodo di forti interruzioni dopo la decisione di Unatras, l’organizzazione che riunisce le associazioni nazionali più rilevanti del settore, di avviare una mobilitazione dei mezzi. Il provvedimento, che coinvolge anche Confartigianato Trasporti, scatta a seguito di diverse settimane di sollecitazioni inviate al governo, rimaste fino ad ora prive di qualsiasi riscontro istituzionale. L’impatto dei costi energetici sulla redditività delle aziende. Le motivazioni che spingono i trasportatori verso lo sciopero sono molteplici e toccano la sopravvivenza stessa delle imprese. Oltre alla gestione dei margini sempre più ridotti e agli squilibri che caratterizzano i rapporti all’interno della filiera, emerge con forza il problema dell’instabilità dei prezzi dell’energia.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, trasportatori in rivolta: blocchi imminenti per i costi

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