Nelle zone tra Biella, Bra e Cuneo nel Piemonte si sono verificati temporali intensi nelle ultime ore, portando con sé piogge abbondanti e un calo improvviso delle temperature. La perturbazione ha provocato accumuli di acqua significativi, creando alcune criticità nelle aree interessate. Le condizioni meteorologiche avverso sono state attribuite all’arrivo di un fronte di aria fredda associato a un temporale di origine anche religiosa.

Le aree piemontesi comprese tra Biella, Bra e Cuneo sono state colpite da una serie di temporali intensi che hanno causato accumuli di pioggia rilevanti e criticità locali. Il fenomeno è stato innescato dall’irruzione di San Giorgio, un evento meteorologico che ha portato aria fredda in quota a scontrarsi con temperature più miti nei bassi strati, provocando un brusco calo termico nel territorio. Dinamiche atmosferiche e impatto sul territorio piemontese. L’instabilità che ha interessato il Piemonte non è stata un evento isolato, ma il risultato di un forte contrasto termico verticale. La massa d’aria fredda, tipica di una situazione quasi invernale, si è sovrapposta a strati più caldi presenti vicino al suolo, favorendo la formazione di celle temporalesche di forte intensità.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte sotto l’irruzione di San Giorgio: piogge e freddo improvviso

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