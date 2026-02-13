Ciclone di San Valentino | Italia sotto maltempo allerta meteo per dieci giorni tra piogge venti e mareggiate

Il ciclone di San Valentino ha portato piogge intense e venti forti su tutta l’Italia, creando disagi soprattutto nelle zone costiere e nelle città del Nord. La depressione che si è sviluppata al centro del Mediterraneo ha causato un'ampia circolazione di maltempo, con allerte estese fino a dieci giorni e previsioni di mareggiate e nevicate in alcune aree alpine. La Protezione Civile ha emesso numerosi avvisi, mentre le squadre di soccorso sono impegnate a gestire le criticità più urgenti, come allagamenti e alberi caduti. Questo maltempo, che si amplia e si intensifica, si lega