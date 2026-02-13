Ciclone di San Valentino | Italia sotto maltempo allerta meteo per dieci giorni tra piogge venti e mareggiate
Il ciclone di San Valentino ha portato piogge intense e venti forti su tutta l’Italia, creando disagi soprattutto nelle zone costiere e nelle città del Nord. La depressione che si è sviluppata al centro del Mediterraneo ha causato un'ampia circolazione di maltempo, con allerte estese fino a dieci giorni e previsioni di mareggiate e nevicate in alcune aree alpine. La Protezione Civile ha emesso numerosi avvisi, mentre le squadre di soccorso sono impegnate a gestire le criticità più urgenti, come allagamenti e alberi caduti. Questo maltempo, che si amplia e si intensifica, si lega
Ciclone di San Valentino: L'Italia nel cuore di un'area depressionaria, allerta meteo su diverse regioni. L'Italia è sotto l'influenza di un intenso sistema perturbato, soprannominato "Ciclone di San Valentino", che sta portando piogge intense, venti forti e mareggiate su diverse regioni, in particolare Sardegna, Lazio e Sud. L'allerta meteo è massima, con previsioni di maltempo che si protrarranno per almeno dieci giorni, dopo il passaggio della tempesta "Harry Bis". La situazione richiede un monitoraggio costante e la preparazione delle autorità locali per fronteggiare possibili emergenze. Un vortice in movimento: la situazione attuale e le previsioni.
Italia nel mirino del maltempo: tra “Harry Bis” e il ciclone di San Valentino, allerta meteo per venti e mareggiate.
L’Italia si prepara a affrontare un weekend difficile.
Comasco, allerta meteo fino a domenica: ciclone di San Valentino con venti a 70 km/h e piogge in arrivo.
Il maltempo si abbatte sul Comasco.
Argomenti discussi: In arrivo il ciclone di San Valentino sull’Italia, previsto maltempo a oltranza; Torna la neve (anche in città): gelo in arrivo con il ciclone di San Valentino; ? Meteo, arriva il Ciclone di San Valentino: cosa dobbiamo aspettarci (anche in Trentino); Previsioni meteo: arriva il ciclone di San Valentino.
Maltempo senza fine, arriva il ciclone di San Valentino. Giornata degli innamorati sotto la pioggia. Torna anche la neve, ecco doveBel tempo invece domenica 15. Poi, dal 20 febbraio, dovrebbe arrivare l’attesa svolta meteorologica. Di cosa si tratta, le previsioni meteo ... lanazione.it
Ciclone di San Valentino, una tempesta di vento e nubifragiIl quadro meteorologico per il weekend si sta schiarendo sempre più. Il ciclone, l’ennesimo di questo matto febbraio, è confermato e non sarà certamente ... meteogiornale.it
Meteo, il «ciclone di San Valentino» pronto a colpire l'Italia. E in tutta la Puglia scatta l'allerta gialla x.com