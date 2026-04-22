In Piemonte, il 59% delle imprese ha già avviato o sta considerando l’introduzione dell’intelligenza artificiale nei propri processi produttivi. La regione si sta muovendo verso un percorso di innovazione digitale, con molte aziende che adottano nuove tecnologie per migliorare le proprie attività. Questa tendenza si riflette in un crescente interesse per le applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore industriale e nei servizi.

Le imprese del Piemonte stanno tracciando una rotta netta verso l’innovazione tecnologica, con il 59% delle aziende che ha già intrapreso o sta pianificando l’integrazione dell’intelligenza artificiale nei propri processi. Il dato emerge dall’analisi congiunta condotta da Unioncamere Piemonte, dal Centro Studi di Confindustria Piemonte e dall’Unione Industriali Torino, che evidenzia come investimenti in cloud, cybersecurity, piattaforme digitali, ricerca e sviluppo siano i pilastri della strategia produttiva regionale nel 2025 e per il 2026. Dalla resistenza alla visione: la nuova identità del tessuto produttivo. Non si tratta di un semplice movimento statistico legato a una fase economica passeggera, ma di un cambiamento strutturale che tocca le fondamenta stesse del sistema industriale locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piemonte, rivoluzione digitale: il 59% delle imprese punta sull’IA

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