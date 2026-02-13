Mini rivoluzione digitale in Comune | nasce il portale per le imprese

Il Comune ha lanciato un nuovo portale dedicato alle imprese, dopo aver riscontrato molte richieste da parte degli operatori economici. Il motivo di questa novità è la necessità di semplificare le procedure di partecipazione alle gare pubbliche, che finora richiedevano molte pratiche cartacee. Il portale sarà accessibile online e consentirà alle aziende di iscriversi e inviare le offerte in modo più rapido. In futuro, il sistema si estenderà anche a servizi e forniture, oltre ai lavori pubblici.

La piattaforma semplifica la partecipazione alle gare d'appalto, aggiornandosi con la normativa e garantendo trasparenza e correttezza negli affidamenti Arriva un portale dedicato alle imprese che vorranno partecipare alle gare indette dal Comune, prima in tema di lavori pubblici e, in seguito, anche per servizi e forniture. Il portale è già attivo ed entrerà definitivamente in uso, soppiantando il vecchio elenco fornitori, tra tre mesi. La piattaforma è semplice da utilizzare, accessibile a tutti gli operatori interessati e permette un costante aggiornamento in linea con l'evoluzione della normativa, garantendo maggiore trasparenza, correttezza e rotazione negli affidamenti.