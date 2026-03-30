Dal 1° aprile il servizio di trasporto pubblico locale a Maiori riprende con 32 corse giornaliere, puntando a migliorare i collegamenti tra il centro e le zone periferiche. La riattivazione si inserisce in un intervento volto a superare le problematiche legate alla viabilità costiera, offrendo un servizio stabile e regolare per i cittadini.

Dal 1° aprile, il Comune di Maiori riattiva in forma stabile il servizio di trasporto pubblico locale attraverso un sistema di 32 corse giornaliere, con l'obiettivo di superare le criticità strutturali della viabilità costiera e garantire un collegamento continuo tra il centro cittadino e le aree periferiche. Il piano dell'amministrazione comunale segna il passaggio dalle sperimentazioni condotte nel 2025 a un modello di mobilità urbana continuativo. Le linee pilota dello scorso anno, che hanno interessato i collegamenti tra il centro e le zone di Erchie, via Castello e piazza Monsignor Nicola Milo (in prossimità del Sentiero dei Limoni), vengono ora integrate e stabilizzate insieme alla tratta già consolidata verso Ponteprimario. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

© Salernotoday.it - Maiori, dal 1° aprile riparte il trasporto urbano: 32 corse per l'utenza

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