Piemonte | Petizione per rilanciare il trasporto ferroviario tra manutenzione e nuove connessioni

Una petizione è stata avviata in Piemonte per chiedere un miglioramento del trasporto ferroviario, a causa dei continui ritardi e delle scarse manutenzioni. I promotori puntano a convincere le autorità e le Ferrovie Piemontesi a investire in nuove tratte e a potenziare i servizi esistenti. La raccolta firme si concentra soprattutto nelle zone più colpite dai problemi di collegamento, come le aree rurali e le periferie delle città.

Petizione per le Ferrovie Piemontesi: Un Appello alla Camera e alla Rete per Risolvere l'Emergenza Trasporti. Roma, 15 febbraio 2026 – Una delegazione del Co.M.I.S. (Coordinamento Mobilità Integrata e Sostenibile) ha consegnato oggi alla Camera dei Deputati e a Rete Ferroviaria Italiana una petizione volta a sbloccare la situazione del trasporto ferroviario in Piemonte, afflitto da disservizi cronici e costi elevati. L'iniziativa, sostenuta da AMODO – Alleanza Mobilità Dolce, mira a sollecitare interventi urgenti per rendere il servizio più efficiente e competitivo rispetto all'uso del mezzo privato, rispondendo alle crescenti difficoltà degli utenti.