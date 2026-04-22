Picchiati dai maranza ma non è vero | i primi a colpire sono stati gli adulti

Nelle indagini sulla rissa avvenuta sabato sera sul lungolago di Toscolano Maderno, si scopre che i primi a colpire sono stati gli adulti presenti sul posto. Tre di loro sono stati ricoverati in ospedale con prognosi tra 10 e 20 giorni, mentre le ferite restano gravi. Le versioni dei testimoni e le evidenze raccolte cambiano la narrazione iniziale, che attribuiva la responsabilità ai giovani presenti.

Clamorosa svolta nelle indagini sulla zuffa che si è scatenata sabato sera sul lungolago di Toscolano Maderno e che si è comunque conclusa con il ricovero in ospedale di tre adulti in vacanza sul Garda, con prognosi tra 10 e 20 giorni: nulla cambia sulla gravità delle ferite da loro subite ma.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Minacciato dai Maranza di Don Alì… #maranza #leiene #tiktok

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