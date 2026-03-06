Albarracin | I primi giorni a Cagliari sono stati intensi ma meno difficili del previsto

L’attaccante uruguaiano ha descritto i suoi primi giorni a Cagliari come intensi ma meno complessi di quanto si aspettasse. Nei mesi iniziali in Italia, ha affrontato l’esordio in Serie A e l’adattamento alla vita in Sardegna. Ha sottolineato che, nonostante le sfide iniziali, il periodo è stato meno difficile del previsto. La sua esperienza si concentra su queste prime settimane nel nuovo contesto.

Nel corso dei mesi iniziali in Italia, l'attaccante uruguaiano sta affrontando l'esordio in serie A e l'adattamento alla vita in Sardegna. La sua esperienza al Cagliari viene descritta come un passaggio chiave per la crescita professionale e personale, segnato da un inserimento rapido nel contesto della squadra e da una valutazione accurata delle differenze competitive e del contesto di gioco. l'ingresso in Serie A è stato tatticamente rapido: subito dopo l'arrivo è stato convocato in panchina contro l'Hellas Verona, anche se non ha avuto molto tempo per pensare. L'obiettivo resta esordire al più presto e proseguire con impegno il percorso di crescita.

