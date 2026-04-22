Picchia la madre per farsi sbloccare la carta di credito | arrestato 27enne
Un uomo di 27 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Pedara con l'accusa di tentata rapina. Secondo la ricostruzione, avrebbe aggredito la madre nel tentativo di ottenere il blocco della carta di credito. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo la chiamata di soccorso, e l'uomo è stato condotto in caserma. Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.
I carabinieri della stazione di Pedara hanno arrestato nella mattinata un uomo di 27 anni, residente nel comune, con l'accusa di tentata rapina. La centrale operativa dell'Arma ha attivato i militari a seguito di una segnalazione pervenuta al 112: alcuni residenti avevano udito le grida di aiuto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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