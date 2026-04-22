Picchia la madre per farsi sbloccare la carta di credito | arrestato 27enne

Un uomo di 27 anni è stato arrestato questa mattina dai carabinieri di Pedara con l'accusa di tentata rapina. Secondo la ricostruzione, avrebbe aggredito la madre nel tentativo di ottenere il blocco della carta di credito. L'intervento delle forze dell'ordine è avvenuto dopo la chiamata di soccorso, e l'uomo è stato condotto in caserma. Al momento, sono in corso ulteriori accertamenti sulla vicenda.