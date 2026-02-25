Assolta dopo l’accusa di furto di carta di credito e prelievo | la chat con la madre prova la sua innocenza

Una vicenda giudiziaria iniziata quasi tre anni fa si è conclusa con l’assoluzione completa di Francesca Abbate, 33 anni di Milazzo, imputata per furto aggravato e utilizzo indebito di strumenti di pagamento. La decisione è stata emessa dalla giudice Anna Elisa Murabito del Tribunale di Barcellona, al termine di un dibattimento che ha messo in luce numerose incongruenze nelle accuse mosse contro la donna. Tutto ha avuto inizio alla fine di marzo 2023, quando un uomo denunciò il furto del portafoglio dalla propria vettura parcheggiata. Contenente documenti e carte di pagamento, una di queste ultime sarebbe stata poi utilizzata per prelevare 600 euro a uno sportello automatico di Caldera`. Le prime indagini dei carabinieri di Barcellona e Milazzo si sono concentrate sulle registrazioni dell’ATM, da cui emergeva la figura di una donna mentre eseguiva il prelievo. Sulla base di un riconoscimento fotografico del denunciante, che l'aveva riconosciuta e indicata come amica di sua figlia, la Procura individuò nella Abbate la responsabile. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

