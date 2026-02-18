Lo picchiano a sangue e lo costringono a usare la carta di credito | preso 27enne casertano col complice
Un uomo di 27 anni di Caserta è stato aggredito brutalmente da un complice, che lo ha colpito al volto provocandogli un forte sanguinamento dal naso. Dopo averlo stordito, i due hanno minacciato la vittima con un punteruolo e l’hanno costretta a usare le sue carte di credito per effettuare acquisti, sotto la loro minaccia. L’episodio si è verificato nel centro città, dove il giovane è stato avvicinato e aggredito senza motivo apparente. La polizia sta indagando sull’accaduto.
Hanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso. Poi lo hanno costretto sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e a effettuare dei pagamenti con le sue carte in cambio della sua libertà. Due 27enni, un napoletano e un casertano, sono stati bloccati dalla polizia in piazza Garibaldi a Napoli: devono rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi. Gli agenti del Reparto prevenzione Crimine, impegnati nel servizio "Stazioni Sicure" nei pressi della stazione centrale di Napoli, e i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte della vittima della rapina.🔗 Leggi su Casertanews.it
Picchiano a sangue un uomo e lo costringono a usare la carta di credito: la violenzaDue uomini hanno brutalmente picchiato un uomo, causando una forte perdita di sangue dal naso, e poi lo hanno minacciato con un punteruolo.
Lo pestano e poi lo costringono a usare carte credito, arrestatiUn uomo è stato picchiato brutalmente da due persone, che poi lo hanno costretto a usare le loro carte di credito.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Francia, morto lo studente nazionalista aggredito a Lione. Macron invita alla calma; Senza patente, scappa a un posto di blocco e picchia un agente: fermato con lo spray; Sassari, giovane pestato a sangue: Hanno picchiato mio figlio finché è svenuto; Sassari, picchiato dal branco: la testimonianza di Andrea Coroforo: lo schiaffo, i calci in testa, le urla.
Picchiano a sangue un uomo e lo costringono a usare la carta di credito: la violenzaHanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso. Poi lo hanno costretto sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e a effettuare dei pagamenti con le s ... napolitoday.it
Chiaravalle, gli taglia la strada e lui lo picchia a sangue. Condannato un 31enne: era in auto con i figliCHIARAVALLE Non gli danno la precedenza, lui li prende a botte. Un modo certamente sui generis di esercitare il proprio diritto nell’interpretazione del Codice della Strada, costato una condanna a sei ... corriereadriatico.it
Picchiato per strada a colpi di catena in faccia da un conoscente che aveva un conto in sospeso con lui. Dopo essere stato ridotto a una maschera di sangue, con una prognosi iniziale di 88 giorni, si era ritrovato sul banco degli imputati gomito a gomito con il facebook
Sassari, giovane pestato a sangue: «Hanno picchiato mio figlio finché è svenuto» x.com