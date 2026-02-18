Lo picchiano a sangue e lo costringono a usare la carta di credito | preso 27enne casertano col complice

Un uomo di 27 anni di Caserta è stato aggredito brutalmente da un complice, che lo ha colpito al volto provocandogli un forte sanguinamento dal naso. Dopo averlo stordito, i due hanno minacciato la vittima con un punteruolo e l’hanno costretta a usare le sue carte di credito per effettuare acquisti, sotto la loro minaccia. L’episodio si è verificato nel centro città, dove il giovane è stato avvicinato e aggredito senza motivo apparente. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Hanno aggredito un uomo, pestandolo fino a causargli una copiosa perdita di sangue dal naso. Poi lo hanno costretto sotto la minaccia di un punteruolo, a seguirli e a effettuare dei pagamenti con le sue carte in cambio della sua libertà. Due 27enni, un napoletano e un casertano, sono stati bloccati dalla polizia in piazza Garibaldi a Napoli: devono rispondere di sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina aggravata e lesioni gravi. Gli agenti del Reparto prevenzione Crimine, impegnati nel servizio "Stazioni Sicure" nei pressi della stazione centrale di Napoli, e i Falchi della Squadra Mobile di Napoli, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti a seguito della richiesta di aiuto da parte della vittima della rapina.🔗 Leggi su Casertanews.it

