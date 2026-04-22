Piazzale Fratelli Rosselli si trasforma in un ring | capelli strappati e pugni fra due donne

Nel pomeriggio di ieri, l’area del terminal dei bus in piazzale Fratelli Rosselli è stata teatro di una violenta colluttazione tra due donne. Secondo quanto riferito, i fatti sono iniziati a causa di motivi poco chiari e sono degenerati con l’uso di pugni e il tentativo di strapparsi i capelli. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni e sono intervenuti i servizi di emergenza.

L'area del terminal dei bus in piazzale Rosselli è diventata teatro di una violenta aggressione scoppiata per futili motivi. Alcune donne, probabilmente già in contrasto per questioni personali, sono passate in pochi istanti dalle urla alle vie di fatto. Sotto gli occhi dei viaggiatori in attesa.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Fermata bus di piazzale Rosselli, Zicari: "Da dieci mesi si attende il sopralluogo""Chi e perché non vuole autorizzare i lavori per avere una fermata degli autobus regolare in piazzale Rosselli?". Leggi anche: "Caccia" agli spacciatori di piazzale Rosselli: sequestrata droga sotto i portici Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piazzale Fratelli Rosselli si trasforma in un ring: capelli strappati e pugni fra due donne; Fiorentina-Crystal Palace: le misure di sicurezza; Navette turistiche in area Unesco, settore in movimento a Firenze; WEC a Imola: modifiche alla viabilità e spostamento del mercato. Centro storico da riempire. Domenica cena di quartiere in piazza Fratelli RosselliLa sindaca Cenni: Il cibo come linguaggio di comunicazione e conoscenza. Questo è un progetto che parla di comunità, memoria, identità e coesione. . È possibile riempire i vuoti nel centro storico ... lanazione.it Piazzale Rosselli, viabilità da incubo. L'assessore comunale Tombolini: «Al vaglio una rotatoria»ANCONA Una nuova viabilità per piazzale Rosselli. Ci sta lavorando il Comune, in collaborazione con Rfi, per cercare di snellire il traffico davanti alla stazione ferroviaria, appesantito dalle code ... corriereadriatico.it