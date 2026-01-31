Caccia agli spacciatori di piazzale Rosselli | sequestrata droga sotto i portici

La polizia ha messo in atto un rastrellamento nel quartiere di piazzale Rosselli, concentrandosi sui portici e le zone vicine. Almeno una dozzina di immigrati sono stati fermati e controllati, mentre le forze dell’ordine hanno sequestrato droga nascosta sotto i portici. L’operazione si inserisce in una serie di controlli più serrati contro lo spaccio nella zona.

Non due o tre, ma un autentico rastrellamento. Almeno una dozzina di immigrati, che stazionano solitamente fra piazzale Fratelli Rosselli e zone adiacenti, sono stati controllati dalla polizia. Senza far clamore, ma non passando inosservati, gli agenti hanno dato la “caccia” a possibili.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Approfondimenti su Rosselli Caccia I portici di piazzale Rosselli trasformati di nuovo in dormitorio: esseri umani "invisibili" anche a Natale Droga: caccia agli spacciatori. Poliziotti in borghese in centro. Market a casa, due ragazzi nei guai Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Rosselli Caccia Argomenti discussi: Omicidio nel bosco della droga: Mandateci i reparti speciali; Blitz contro lo spaccio a Ostia, in azione i parà del Tuscania: abbattute le grate in ferro a difesa dei fortini; In provincia di Como gli spacciatori speronano l'auto della polizia, poi calci agli agenti: in auto droghe varie e machete (video); I Carabinieri smantellano una piazza di spaccio nell'Alessandrino, tre arresti e oltre un chilo e mezzo di droga sequestrato - VIDEO. Droga: caccia agli spacciatori. Poliziotti in borghese in centro. Market a casa, due ragazzi nei guaiOperazione delle Volanti: agenti a piedi per setacciare le zone grigie tra Corso, Campo Marte e periferia. A 18 anni trovati con dosi pronte, soldi in contanti. Traditi dal tentato furto di penne in ... lanazione.it Con l'elicottero a caccia di spacciatoriNei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia di Castelmassa, con l’ausilio dei militari delle Compagnie di Rovigo, Adria e Legnago, nonché del Nucleo Carabinieri Cinofili di Torreglia e del 14° Nu ... polesine24.it Scatta la caccia agli abbonati che pagavano 90 euro per guardare tutto https://www.dday.it/redazione/56147/iptvitalia-darktv-e-miglioriptv-sequestrate-e-chiuse-smantellata-rete-di-streaming-pirata-125mila-utenti-al-buio - facebook.com facebook

