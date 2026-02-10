Fermata bus di piazzale Rosselli Zicari | Da dieci mesi si attende il sopralluogo

Da quasi un anno, i residenti e gli utenti aspettano ancora che si realizzi un sopralluogo per la fermata degli autobus di piazzale Rosselli. Zicari si domanda chi sia a bloccare i lavori e perché. La situazione resta in stallo, mentre le persone chiedono risposte e interventi concreti.

"Chi e perché non vuole autorizzare i lavori per avere una fermata degli autobus regolare in piazzale Rosselli?". È la domanda posta dalla presidente della sesta commissione del consiglio comunale, Roberta Zicari, che torna a sollecitare un intervento dopo mesi di attesa. "Durante l’ultimo question time – spiega Zicari – l’assessore Principato ha dichiarato di aver sollecitato alla Regione il sopralluogo nell’aprile 2025, ma ad oggi nessuno ha risposto. Come è possibile che in dieci mesi non sia arrivato nessuno? Siamo sicuri che la richiesta sia arrivata a destinazione?". "A questo punto – conclude Zicari – chiedo l’intervento del presidente Schifani e dell’assessore Aricò: la città ha davvero bisogno di una fermata regolare per gli autobus, non possiamo continuare ad avere una sosta precaria su strada.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Approfondimenti su piazzale Rosselli

La polizia ha messo in atto un rastrellamento nel quartiere di piazzale Rosselli, concentrandosi sui portici e le zone vicine.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su piazzale Rosselli

Argomenti discussi: A Roma tram a rischio: bus sostitutivi da sabato 7 fino a domenica 15 febbraio; Quali fermate della metro oggi chiudono per le Olimpiadi: tutte le modifiche ai mezzi Atm giovedì 5 febbraio; Avvocato parcheggia l'auto sulla fermata del bus in via Cadorna, l'autista gli chiede di spostarsi e scoppia la lite: Mi ha messo le...; Cerimonia di Apertura Milano Cortina 2026: guida pratica per arrivare e accedere al San Siro Olympic Stadium.

Rissa tra un gruppo di stranieri alla fermata del bus, pugni in faccia per una sigaretta. Paura tra i pendolariMESTRE - Una rissa in pieno centro città, scoppiata all'ora di punta tra una decina di magrebini, per diversi minuti ha seminato il caos tra i pendolari che in piazzale Cialdini attendevano autobus e ... ilgazzettino.it

Canale della Scomenzera chiuso: in bus da S. Marta a Piazzale Roma. Le variazioniVENEZIA - Il muro di cinta della caserma di Santa Chiara è scivolato in acqua domenica pomeriggio. Lunedì lo ha seguito anche il prefabbricato all'interno della struttura ... ilgazzettino.it

Chiusura al traffico piazzale della stazione dal 9 febbraio #codogno #stazione #lavori #traffico #viabilità Dal 9 febbraio e fino al termine dei lavori di riqualificazione eseguiti da RFI, sarà vietata la circolazione veicolare nel piazzale della stazione (via IV Novem facebook