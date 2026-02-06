' Piazza Ariostea' presentazione del libro dell' ex sindaco di Ferrara Gaetano Sateriale

Questa sera alle 18.30, nella sede delle Acli di Pontelagoscuro, si tiene la presentazione del nuovo libro dell’ex sindaco di Ferrara, Gaetano Sateriale. L’evento fa parte della quinta rassegna di ‘Righe di periferia’ e richiama un pubblico interessato alle storie e alle esperienze del passato politico della città. La serata promette di essere un altro momento di confronto e riflessione sulla storia di Ferrara.

Prosegue il giorno 12 alle 18.30, nella sede dell’Acli di Pontelagoscuro, la quinta rassegna di ‘Righe di periferia’. Ci sarà un ospite d’eccezione per questo appuntamento della manifestazione organizzata da Acli e Comitato Vivere Insieme con la collaborazione del consorzio eventi editoriali.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Approfondimenti su Piazza Ariostea

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Piazza Ariostea

Argomenti discussi: A Ferrara torna Irlanda in Festa, l’evento trasloca in piazza Ariostea; Verso il ’68, Sateriale racconta il passaggio dall’infanzia alla contestazione; Interno verde si apre agli under 30 per la nuova rassegna nei giardini; Bottrighe, per la prima volta arriva l'internazionale Valli e Nebbie delle auto storiche.

Piazza Ariostea, lettera dei residenti: Divieti, barriere, traffico e rumori: così la città è ostile per chi la abitaLe firme sul documento che arriva in redazione al Carlino sono 57. Tutti residenti o titolari di attività commerciali che insistono in piazza Ariostea. E che chiedono di essere ascoltati e non ... ilrestodelcarlino.it

Eventi in piazza Ariostea, è scontro. Pd: Residenti, ignorate le proteste. Fornasini: Un successo per la cittàFuori tempo massimo, ma è scontro totale. Il Ferrara Summer Festival in Piazza Ariostea diventa, idealmente, un luogo di scontro politico e non solo. Ad accendere la miccia è il documento (ordine del ... ilrestodelcarlino.it

Lions Club Ferrara Piazza Ariostea facebook