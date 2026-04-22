L’amministrazione di Donald Trump sta considerando un piano che prevede lo spostamento di oltre mille persone provenienti dall’Afghanistan verso la Repubblica democratica del Congo. Tra queste, ci sarebbero circa 400 minori. La proposta è attualmente in fase di valutazione e non sono ancora stati annunciati dettagli ufficiali o tempistiche precise. La decisione potrebbe avere implicazioni per le politiche di immigrazione e assistenza umanitaria.

L’amministrazione di Donald Trump sta valutando un piano che potrebbe spostare oltre mille persone afghane verso la democratica del Congo, una decisione che coinvolgerebbe direttamente 400 minori. Questa opzione si presenta come alternativa al ritorno forzato in Afghanistan, dove il controllo dei talebani renderebbe la vita ha collaborato con gli Stati Uniti estremamente pericolosa. Il gruppo di persone coinvolte nel possibile trasferimento non è composto da civili qualunque, ma include interpreti che hanno lavorato per le forze armate statunitensi, ex membri delle unità speciali afghane e i familiari di militari americani. Queste persone sono bloccate in Qatar da più di dodici mesi, dopo essere state evacuate dagli Stati Uniti per proteggere la loro incolumità a seguito della fine del conflitto iniziato nel 2001 contro i talebani.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Trump: 1000 afghani verso la Congo, tra loro 400 minori

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