Profughi afghani in strada a Firenze | Cerchiamo un futuro migliore Con loro 4 figli piccoli

Una famiglia afghana composta da padre, madre e quattro bambini piccoli è stata trovata a Firenze, vicino alla stazione, mentre si trovava ferma sul marciapiede con alcune valigie e effetti personali. La famiglia ha dichiarato di cercare un futuro migliore. La scena si è svolta il 1 marzo 2026 e ha attirato l’attenzione dei passanti. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito sulla loro provenienza o sulle ragioni del soggiorno.

Firenze, 1 marzo 2026 - Una famiglia di nazionalità afghana, composta da padre, madre e quattro figli piccoli, è stata trovata a Firenze, nell'area della stazione, ferma sul marciapiede con valigie ed effetti personali. I genitori hanno riferito di essere in cerca di migliori condizioni di vita e di non disporre di mezzi di sussistenza né di riferimenti familiari sul territorio. Per questo motivo gli agenti della polizia municipale, si legge in una nota, hanno attivato subito la rete dei servizi di assistenza. La famiglia di profughi è stata accompagnata prima all'Help center per un primo colloquio di orientamento e,... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Profughi afghani in strada a Firenze: “Cerchiamo un futuro migliore”. Con loro 4 figli piccoli Leggi anche: Trovato agonizzante in strada, muore in ambulanza: era padre di due figli piccoli