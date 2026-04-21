Trump tratta l’invio in Congo di oltre mille afghani | tra loro ci sono 400 bimbi

Secondo fonti ufficiali, l’amministrazione Trump sta valutando due opzioni per circa mille afghani, tra cui 400 minori, attualmente in USA. La prima prevede il ritorno in Afghanistan sotto il controllo dei talebani, mentre la seconda consiste nell’invio in Congo, un Paese che sta vivendo una grave crisi umanitaria. La decisione si inserisce in un contesto di gestione delle questioni migratorie e di sicurezza.

Le opzioni a cui sta pensando l’amministrazione di Donald Trump sono due: o tornare a casa a una vita sotto il dominio dei talebani e l’invio in Congo, un Paese che sta affrontando una delle peggiori crisi umanitarie al mondo. Dopo aver sospeso il programma americano di reinsediamento per gli afghani che avevano sostenuto lo sforzo bellico Usa, il capo della Casa Bianca è in trattative per inviarne fino a 1.100 nella Repubblica democratica del Congo, inclusi 400 bambini. Una destinazione tra le più infauste sul pianeta. Secondo il New York Times, il gruppo comprende interpreti per le forze armate statunitensi, ex membri delle forze per le operazioni speciali afghane e familiari di militari americani.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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