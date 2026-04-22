Piano rifiuti una discarica per ogni provincia | sul territorio pontino quella di Aprilia

Nel Lazio si punta a chiudere il ciclo dei rifiuti entro il 2031, con l’obiettivo di superare il 70% di raccolta differenziata. Sul territorio pontino, sono state individuate diverse discariche, tra cui una ad Aprilia, che diventerà parte del piano regionale di gestione dei rifiuti. Per ogni provincia del Lazio sarà prevista una discarica dedicata, in modo da distribuire meglio i servizi e gestire i rifiuti in modo più efficiente.

Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Sono gli obiettivi del nuovo Piano dei rifiuti della Regione Lazio, approvato questa mattina in Giunta. "È solo il primo passo di un percorso - ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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