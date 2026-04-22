Piano rifiuti una discarica per ogni provincia | sul territorio pontino c' è Aprilia

Nel Lazio si lavora a un nuovo piano rifiuti che prevede una discarica in ogni provincia. Sul territorio pontino, la presenza è ad Aprilia. L’obiettivo è chiudere il ciclo regionale dei rifiuti e raggiungere oltre il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Questa strategia mira a migliorare la gestione dei rifiuti nella regione e a ridurre l’uso di impianti fuori regione.

Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Sono gli obiettivi del nuovo Piano dei rifiuti della Regione Lazio, approvato questa mattina in Giunta. "È solo il primo passo di un percorso - ha.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provinciaAvviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Leggi anche: Rifiuti abbandonati vicino al ponte: "Perché c’è chi tratta il territorio come una discarica personale?" Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Rifiuti nel Lazio, Rocca: Una discarica in ogni provincia. Piano verso l’ok; Valeria Mancinelli (Pd): Piano regionale dei rifiuti, se vince Don Abbondio; Piano rifiuti, Rocca: giovedì l’approvazione: una discarica ogni provincia; Rifiuti, il Piano regionale. Le otto mosse per superare il modello di smaltimento. Rifiuti, ecco il nuovo piano regionale. Confermata la discarica ad ApriliaIl Lazio prova a voltare pagina nella gestione dei rifiuti. Dopo anni segnati da emergenze e dipendenza da impianti fuori regione, la Giunta regionale ha approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione ... latinaoggi.eu Il nuovo piano di rifiuti della Regione LazioROMA – Avviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti, prevedendo la completa autosufficienza per il trattamento e lo smaltimento, 13 anni dopo la cessazione dei c ... online-news.it Lo Speciale, dove la notizia è solo l'inizio. . Le parole del presidente Rocca e dell’assessore Ghera a margine della presentazione del nuovo piano rifiuti della Regione Lazio. #FrancescoRocca #News #Ghera #RegioneLazio - facebook.com facebook