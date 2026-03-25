Rifiuti abbandonati vicino al ponte | Perché c’è chi tratta il territorio come una discarica personale?

Nella provincia di Lecco si sono registrati nuovi casi di rifiuti abbandonati in modo illecito. L’ultimo episodio riguarda una zona vicino a un ponte, segnalato da un’associazione ambientalista. La referente locale di Plastic Free ha evidenziato come alcuni individui trattino il territorio come una discarica personale, lasciando rifiuti in modo selvaggio. La situazione è stata comunicata alle autorità competenti.

Il caso a Olginate segnalato da Ornella Pozzoni, referente di Plastic Free. Con una serie di interrogativi. Un altro episodio di rifiuti abbandonati in modo selvaggio in provincia di Lecco. L'ultimo caso, segnalato alla nostra redazione dalla referente locale di Plastic Free Ornella Pozzoni, arriva da Olginate. A lato della strada che porta al Ponte Cesare Cantù un ammasso di scarti fa brutta mostra di sè. E solleva anche diversi interrogativi. “Una strada trafficata, centinaia di auto ogni giorno. eppure nessuno sembra vedere. O forse vedono tutti, ma fanno finta di niente - scrive Ornella Pozzoni - A bordo strada, l’ennesimo spettacolo indecoroso: rifiuti abbandonati senza alcun rispetto. 🔗 Leggi su Leccotoday.it © Leccotoday.it - Rifiuti abbandonati vicino al ponte: "Perché c’è chi tratta il territorio come una discarica personale?" Articoli correlati Leggi anche: Rifiuti abbandonati nei boschi a Calolzio: sigilli all'area diventata come una discarica Rifiuti edili abbandonati nel centro abitato: sequestrata una discarica abusivaIntervento della guardia costiera a Giurdignano durante un controllo del territorio: denunciato il proprietario del terreno, sigilli ad un’area di... Contenuti e approfondimenti su Rifiuti abbandonati Temi più discussi: Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multe; Rifiuti abbandonati: con le nuove norme scattano reati e pene salatissime; Meda, abbandono rifiuti: 18 persone identificate, multe e famiglie non iscritte alla Tari; Il furbastro del confine: attraversa la strada per regalare i suoi rifiuti al Comune vicino. Rifiuti abbandonati per strada, protesta dei residenti: «Sommersi dalla spazzatura, non ci sentiamo tutelati»ADRIA - «Ci sentiamo abbandonati da Dio e dagli uomini». È lo sfogo amaro di un residente di Cavanella Po, diventato in queste ore il simbolo di un malessere diffuso che ... ilgazzettino.it Rifiuti abbandonati? Scoperti i colpevoli dietro il cimitero di LeiniDopo un’indagine accurata della Polizia Locale, due persone dovranno pagare l’ammenda e ripulire l’area: cittadini soddisfatti e più attenzione al rispetto dell’ambiente. giornalelavoce.it Montagna di sacchi di rifiuti abbandonati... davanti alla sede del Consorzio raccolta rifiuti - facebook.com facebook Rifiuti abbandonati a Empoli, scattano controlli e multe x.com