Piano rifiuti Lazio bocciatura dalle opposizioni | Tardivo e sbagliato Siamo tornati al Medioevo

Le opposizioni hanno criticato il piano rifiuti presentato dal rappresentante della regione Lazio il 22 aprile, definendolo tardivo e sbagliato. Secondo loro, si tratta di un ritorno a pratiche obsolete, paragonandolo a un passo indietro nel settore della gestione dei rifiuti. Le polemiche sono state evidenziate nelle dichiarazioni rilasciate nei giorni successivi alla presentazione del documento ufficiale.

Il piano rifiuti del Lazio illustrato da Francesco Rocca il 22 aprile non è piaciuto affatto alle opposizioni. Un coro di protesta si è levato da vari esponenti, che accusano la giunta di centrodestra di aver atteso molto per produrlo, senza però aver portato sul tavolo una vera svolta.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Board of Peace, Tajani conferma presenza Italia come "osservatore": "Siamo protagonisti, al piano Usa no alternative", opposizioni: "Colonialismo"Il vicepremier forzista Antonio Tajani è intervenuto alla Camera sulla partecipazione dell'Italia all'organismo controverso voluto da Trump:... Regione Lazio, ok al Piano Rifiuti: sì ai due termovalorizzatori e una discarica in ogni provinciaAvviare il Lazio, per la prima volta, alla chiusura del ciclo regionale dei rifiuti e superare il 70% di raccolta differenziata entro il 2031. Panoramica sull’argomento Lazio, via libera al nuovo piano rifiuti: obiettivo autosufficienza entro il 2031La Regione Lazio compie un passo decisivo verso la riforma del sistema di gestione dei rifiuti. La giunta regionale ha infatti approvato il nuovo Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR Lazio ... radiocolonna.it Il Lazio ha un nuovo piano rifiuti. Così rocca punta ad aumentare la differenziataVogliamo fare in modo che non ci siano più i viaggi della disperazione verso altre parti d’Italia o all’estero ha dichiarato il presidente Rocca, riferendosi al milione di tonnellate di rifiuti, ... romatoday.it