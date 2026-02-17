Board of Peace Tajani conferma presenza Italia come osservatore | Siamo protagonisti al piano Usa no alternative opposizioni | Colonialismo

Il vicepremier Antonio Tajani ha annunciato alla Camera che l’Italia continuerà a partecipare come osservatore al Board of Peace, un organismo nato sotto l’amministrazione Trump. La decisione deriva dalla volontà di mantenere un ruolo attivo nelle iniziative internazionali, anche se alcune opposizioni criticano questa scelta come un atto di colonialismo. Tajani ha anche ribadito che il nostro paese sostiene la creazione di due Stati e ha condannato le recenti annessioni territoriali di Israele in Cisgiordania. La discussione si è concentrata sulla posizione italiana e sulle reazioni di chi vede questa partecipazione come un passo sbagliato.

Il vicepremier forzista Antonio Tajani è intervenuto alla Camera sulla partecipazione dell'Italia all'organismo controverso voluto da Trump: sostenendo la creazione di due Stati, il ministro degli Esteri ha condannato le annessioni territoriali israeliane della Cisgiordania spingendo le opposizioni. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Board of Peace, Tajani conferma presenza Italia come "osservatore": "Siamo protagonisti, al piano Usa no alternative", opposizioni: "Colonialismo" Tajani: «Board of Peace, l'Italia alla prima riunione. Nessuna alternativa credibile al piano di pace Usa». Pd e M5S: colonialismoTajani ha annunciato che l’Italia partecipa per la prima volta al board of peace, a causa dell’impegno del governo italiano per trovare una soluzione diplomatica al conflitto. Board of Peace, Tajani: "Non esistono alternative concrete al piano Usa"Il ministro Tajani ha detto che il Governo italiano non vede soluzioni alternative concrete al piano degli Stati Uniti. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington; Board of Peace, Tajani: No alternative a piano Usa per Gaza, Italia deve essere a tavolo; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili. [[(Video) Gaza, Tajani: L'Italia sarà alla prima riunione del Board of Peace]]Le comunicazioni in merito alla partecipazione dell'Italia come Paese osservatore alla prima riunione dell’organismo creato da Trump. Ira del ministro su ... lastampa.it Tajani annuncia la partecipazione dell’Italia al Board of Peace per Gaza. Attacchi dalle opposizioni, lui replica: Non è vero che scodinzoliamoL'Italia sarà osservatore al tavolo di pace americano per Gaza. Critiche dalle opposizioni sul ruolo dell'ONU scavalcato ... ilfattoquotidiano.it Tajani alla Camera: «Board of Peace, l'Italia sarà alla prima riunione» Il ministro: «Nessuna alternativa credibile al piano di pace degli Usa per Gaza» Leggi l’articolo completo al link nel primo commento facebook #tagada Maurizio Molinari spiega perché sta nascendo il Board of Peace di Trump, nuovo organismo multilaterale in risposta a quelli guidati dalla Cina x.com