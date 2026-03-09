Rifiuti e impianti di smaltimento la Provincia mette i ' paletti' per le nuove aree

La Provincia di Caserta ha firmato un atto di indirizzo che definisce i criteri per individuare le aree non idonee alla collocazione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti. Questa decisione, presa oggi dal presidente Colombiano, mira a regolamentare la pianificazione territoriale in materia di gestione dei rifiuti e a delimitare le zone che non possono ospitare tali infrastrutture.

Il presidente Anacleto Colombiano firma un atto di indirizzo per rafforzare la tutela ambientale e sanitaria: stop a ulteriori concentrazioni nei territori già sotto pressione La Provincia di Caserta accelera sulla pianificazione territoriale in materia di rifiuti. Con il provvedimento monocratico presidenziale di oggi (9 marzo 2026), il presidente Anacleto Colombiano ha firmato un atto di indirizzo che integra i criteri per individuare le aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti. L’atto di indirizzo stabilisce che la pianificazione non debba limitarsi ai soli criteri tecnici previsti dalla normativa regionale, ma debba considerare anche fattori ambientali, sanitari e territoriali. 🔗 Leggi su Casertanews.it

