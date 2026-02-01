Catania la denuncia del consigliere Bonaccorsi M5S | Il comune ha perso 3,5 milioni di euro per la realizzazione del Centro per l’Impiego a SG Galermo

Il consigliere Bonaccorsi del Movimento 5 Stelle denuncia che il comune di Catania ha perso 3,5 milioni di euro di fondi Pnrr destinati alla costruzione del centro per l’impiego a San Giovanni Galermo. La cifra, già assegnata, non è stata utilizzata e rischia di andare persa. Bonaccorsi chiede chiarimenti e invita l’amministrazione a intervenire subito per recuperare i fondi o trovare soluzioni alternative. La situazione mette in luce le difficoltà dell’amministrazione nel gestire i finanziamenti e le opere pubbliche.

Il comune ha perso 3,5 milioni (fondi Pnrr) per la realizzazione del centro per l'impiego di San Giovanni Galermo". E' questa la denuncia del consigliere comunale del M5S che, in un post, cita alcuni documenti, accusando la giunta di ritardi e parla di una potenziale " penale esorbitante " a carico della Regione. "A breve presenterò una interrogazione – dice Graziano Bonaccorsi – su questa gravissima mancata programmazione".

