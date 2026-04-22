Piano Mattei diffida degli eredi a Meloni | Non utilizzate il suo nome Scoppia la polemica

Gli eredi di Enrico Mattei hanno inviato una diffida tramite Pec alla presidenza del Consiglio, chiedendo di non usare il nome del loro antenato nel contesto del cosiddetto “Piano Mattei”. La comunicazione ha generato controversie pubbliche e ha attirato l’attenzione dei media, con molti commentatori che hanno commentato la vicenda. La vicenda riguarda un possibile utilizzo del nome di Mattei senza autorizzazione, secondo quanto riferito.

È polemica sulla diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “ Piano Mattei “, che come riporta La Stampa sarebbe stata inviata via Pec all’indirizzo di posta elettronica della presidenza del Consiglio dagli eredi del fondatore dell’Eni. Il quotidiano riporta infatti che Pietro Mattei, uno dei nipoti di Enrico, avrebbe recapitato a Giorgia Meloni una diffida definendo il suo operato “in totale antitesi” con le gesta dello zio. Pietro Mattei dice al giornale di trovare “veramente inaccettabili le politiche del governo”, dall’immigrazione, ai costi dell’energia e ai rapporti con gli Stati Uniti. “Mattei aveva sfidato gli americani, non era il loro servo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Piano Mattei, diffida degli eredi a Meloni: “Non utilizzate il suo nome”. Scoppia la polemica Notizie correlate Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: «Via il nostro nome dal suo piano»Una pec con oggetto «Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”». Il nipote di Mattei diffida Meloni: «Smetta di usare il nome di mio zio per il suo Piano»Pietro Mattei, uno dei nipoti ed eredi di Enrico fondatore dell’Eni, ha diffidato Giorgia Meloni «dall’uso del cognome di famiglia dopo tre anni di... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli eredi Mattei a Palazzo Chigi: Via il nostro nome dal piano Africa; Gli eredi Mattei contro Giorgia Meloni: Via il nostro nome dal suo piano; Scoppia il caso Piano Mattei, gli eredi a Meloni: Via quel cognome dal programma per l'Africa; Siderurgia, Felisa (Esn): Per evitare la chiusura, o i dazi o lo sciopero - Geagency. Piano Mattei per l’Africa: la diffida degli eredi di Enrico Mattei e il nodo sull’uso del nome (Irina Smirnova)Si apre un nuovo fronte attorno al cosiddetto Piano Mattei per l’Africa, la strategia del governo italiano volta a rafforzare cooperazione economica, energetica e diplomatica con i Paesi africani, pre ... farodiroma.it Diffida al governo degli eredi Mattei, la premier 'non usi il cognome per il Piano'Lo scorso 27 marzo Giorgia Meloni ha trovato sull'indirizzo di posta elettronica della presidenza del Consiglio una mail, inviata via Pec: Diffida all'utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione ... ansa.it UN’ALTRA PESSIMA FIGURA DEL GOVERNO Pietro Mattei, nipote del fondatore dell'ENI Enrico Mattei, ha inviato una PEC ufficiale a Palazzo Chigi chiedendo di smettere di usare il nome di suo nonno per il Piano Mattei. La motivazione è netta: l'operato del - facebook.com facebook Lo scorso 27 marzo Giorgia Meloni ha trovato sull’indirizzo di posta elettronica della presidenza del Consiglio la seguente mail, inviata via Pec: «Diffida all’utilizzo del nome di Enrico Mattei in relazione al cosiddetto “Piano Mattei”». Firmata Pietro Mattei. È uno x.com