È emersa un’ipotesi diplomatica che prevede la rinominazione di una porzione della regione del Donbass in Donnyland, con l’obiettivo di influenzare le relazioni tra Kiev e gli Stati Uniti. La proposta, chiamata Piano Donnyland, mira a cambiare la percezione della zona attraverso un gesto simbolico rivolto alla leadership americana. La strategia si inserisce in un contesto di tentativi di influenzare il conflitto ucraino, coinvolgendo anche l’era Trump.

Un’ipotesi diplomatica che punta a trasformare la geografia del conflitto ucraino attraverso un gesto simbolico rivolto alla leadership statunitense: rinominare parte della regione del Donbass come Donnyland. La proposta, che circolerebbe nei corridoi dei negoziati, mira a facilitare una linea di contatto con l’amministrazione Trump, proponendo una gestione speciale dell’area per sbloccare lo stallo militare. Le indiscrezioni che emergono dai tavoli negoziali descrivono un piano che, pur essendo nato inizialmente con toni quasi scherzosi, sta assumendo contorni politici concreti. L’idea centrale prevede la creazione di una zona economica speciale o demilitarizzata all’interno della provincia di Donetsk, che ospita circa 190.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Donnyland: la strategia per la pace tra Kiev e l’era Trump

Notizie correlate

Intitolare il Donbass a Trump: così Kiev spera che “Donnyland” porti la paceLa proposta – plausibilmente irresistibile per l’ego smisurato di Donald Trump – è quella di rinominare una parte della contesa regione del Donbass...

Ucraina, la “tregua del freddo” fa sperare Kiev. Domenica nuovi colloqui: la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026(Adnkronos) – La mini tregua di una settimana tra Russia e Ucraina per il “freddo record” concessa da Vladimir Putin e annunciata da Donald Trump,...