Intitolare il Donbass a Trump | così Kiev spera che Donnyland porti la pace

A Kiev è stata avanzata l’idea di chiamare “Donnyland” una porzione del Donbass, regione coinvolta in una disputa territoriale. La proposta mira a far leva sull’immagine dell’ex presidente degli Stati Uniti, con l’obiettivo di favorire un miglioramento nelle relazioni e nel processo di pace. La proposta è stata presentata senza indicare dettagli sui passaggi successivi o eventuali risposte ufficiali.

La proposta – plausibilmente irresistibile per l’ ego smisurato di Donald Trump – è quella di rinominare una parte della contesa regione del Donbass in suo onore, chiamandola Donnyland. Un negoziatore ucraino, come riporta il New York Times, avrebbe anche già ideato la bandiera di Donnyland, di colore verde e oro, e un inno nazionale, utilizzando ChatGPT. Da Donbass a “Donnyland”. Sembra essere nata per scherzo, ma che non per questo non sia ancora un’offerta aperta a Trump. La proposta sarebbe quella di rinominare la regione contesa tra Ucraina e Russia, trasformando il noto nome “Donbass” in “Donnyland”. Secondo il NYT, «il termine continua a essere utilizzato nei colloqui, sebbene non risulti essere stato inserito in alcun documento ufficiale».🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

Telefonata Putin-Trump, il Cremlino: “L’avanzata russa in Donbass spinga Kiev a negoziare”Il presidente russo Vladimir Putin ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, incentrato soprattutto sulla...

Ucraina, Zelensky: “Colloqui a Miami la prossima settimana, affronteremo il nodo Donbass. Trump vuole pace entro l’estate”Fine della guerra in 5 mesi e colloqui di pace a Miami, lasciando Abu Dhabi entro 7 giorni, per superare lo stallo sui confini.