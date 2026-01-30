Ucraina la tregua del freddo fa sperare Kiev Domenica nuovi colloqui | la strategia Usa per la pace e i tre scenari del 2026

La tregua di una settimana tra Russia e Ucraina, annunciata da Vladimir Putin e Donald Trump, porta un po’ di speranza a Kiev. La pausa dal combattimento, causata dal freddo record, sembra aprire uno spiraglio per una possibile fine del conflitto. Domenica si terranno nuovi colloqui, mentre negli Stati Uniti si lavora a una strategia per la pace e si delineano tre possibili scenari per il 2026.

(Adnkronos) – La mini tregua di una settimana tra Russia e Ucraina per il “freddo record” concessa da Vladimir Putin e annunciata da Donald Trump, apre uno spiraglio positivo verso la fine delle guerra. “Speriamo che gli Stati Uniti riescano a farlo accadere”, ha detto nella serata di ieri Volodymyr Zelensky ringraziando Trump e l’America “per gli sforzi volti a fermare gli attacchi contro le infrastrutture energetiche” ribadendo che “l’Ucraina è pronta agli incontri, alle decisioni, e ci aspettiamo che i nostri partner siano in grado di agire nel modo più efficace possibile in Europa, negli Stati Uniti, ovunque, come richiesto per una pace duratura”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

A Berlino riprendono i colloqui sul piano di pace in Ucraina, con l'ottimismo dell'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff.

