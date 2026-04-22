Piano barriere architettoniche scadenza imminente dopo la sentenza del Tar | Cisal chiede chiarezza

Dopo la recente sentenza del Tar, si avvicina la scadenza per il Piano sulle barriere architettoniche. La Confederazione degli artigiani e delle piccole imprese ha richiesto chiarimenti sulle modalità di attuazione e sui tempi di realizzazione. L’obiettivo principale rimane la rimozione delle barriere, per favorire l’accesso e l’autonomia di tutte le persone che incontrano ostacoli negli spazi pubblici e privati.

L'eliminazione delle barriere architettoniche rappresenta un passaggio fondamentale verso una società più inclusiva, capace di garantire autonomia e pari opportunità non solo alle persone con disabilità, ma anche ad anziani, donne in gravidanza e a chiunque si trovi in condizioni di temporanea.🔗 Leggi su Cataniatoday.it Notizie correlate Concessioni balneari a Fiumicino, il SIB chiede chiarezza dopo la sentenza del TARFiumicino, 20 aprile 2026 – Questa mattina, la presidente regionale del Sindacato Italiano Balneari del Lazio, Marzia Marzoli, ha incontrato il... Umbria, piano di eliminazione delle barriere architettoniche: Perugia e Terni senza approvazione definitiva del Piano a 40 anni dalla leggeNel capoluogo regionale esistono solo progetti parziali legati al Piano periferie, mentre a Terni il Peba è stato adottato in Giunta nel 2008 ma non... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Avviso di deposito e pubblicazione atti inerenti: Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (P.E.B.A.). adozione.; riflettori della Commissione Trasparenza sullo stato degli interventi; Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano contro le barriere architettoniche; La Maddalena. Al via con il Piano Eliminazione Barriere Architettoniche e Sensoriali, giovedì 16 nel salone Comunale. Il Consiglio comunale di Giovinazzo approva il Piano contro le barriere architettonicheIl Consiglio comunale ha approvato all'unanimità il PEBA, il Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche. Nel corso della seduta consiliare di lunedì 20 aprile, l'arch. Maria Rosaria Stufa ... giovinazzoviva.it Adozione dei P.E.B.A (Piano eliminazione barriere architettoniche): esiti avviso pubblico21/08/2024 - Si pubblica di seguito il Decreto Dirigenziale n. 687 del 24.07.2024 - Avviso pubblico Adozione dei P.E.B.A.(Piani di eliminazione delle barriere architettoniche) nei Comuni e ... regione.campania.it #QuartodAltino – Al via la stesura del Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche Il Comune di Quarto d'Altino ha avviato la redazione del Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche, il cosiddetto “Peba”. Il piano individuerà le problematic - facebook.com facebook