La Pianese si riscatta e fa piangere il Perugia Coccia e Bertini firmano il prestigioso successo
La Pianese ha battuto il Perugia 2-1 al “Comunale” di Piancastagnaio, grazie alle reti di Coccia e Bertini, in una partita che ha visto i toscani riscattarsi dopo le ultime sconfitte e mettere fine alla serie negativa contro i biancorossi, che invece hanno subito la sconfitta in trasferta.
PIANESE 2 PERUGIA 1 PIANESE (3-5-2): Filippis; Amey, Gorelli, Ercolani; Sussi, Bertini, Simeoni, Colombo (15’st Tirelli), Coccia (45’st Balde); Bellini (45’st Proietto), Martey (32’ st Fabrizi). Panchina: Reali, Porciatti, Ongaro, Spinosa, Bigiarini, Jasharovski, Nicastro, Xhani. Allenatore Birindelli. PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Megelaitis (23’t Lisi), Angella, Riccardi, Dell’Orco; Ladinetti, Tumbarello (1’st Joselito); Bolsius (1’st Nepi), Verre (1’st Bacchin), Canotto (11’st Manzari), Montevago. Panchina: Moro, Strappini, Stramaccioni, Bartolomei, Terrnava, Giardino, Rondolino. Allenatore Tedesco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Calcio serie C. La Pianese saluta Bertini. Il portiere torna all’Atalanta
La Pianese annuncia il ritorno di Tommaso Bertini all’Atalanta.
Pianese, la grande fiducia di Coccia: "Gruppo e singoli stanno crescendo"
La Pianese torna da Arezzo con una buona prestazione, anche se senza punti in classifica.
