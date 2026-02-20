Bertini | Sabato scenderemo in campo per vincere poi penseremo ai playoff

Bertini annuncia che sabato 21 febbraio alle 20:30 la squadra scenderà in campo con l’obiettivo di vincere l’ultima partita di regular season. La decisione arriva dopo una serie di incontri intensi che hanno portato alla posizione attuale in classifica. La squadra vuole chiudere bene il campionato prima di concentrarsi sui playoff, che si avvicinano rapidamente. I tifosi attendono con entusiasmo questa sfida, sperando in una vittoria che possa dare slancio alla squadra. La partita rappresenta il punto di svolta finale della stagione.

La Regular Season giunge al suo epilogo con una giornata decisiva prevista per sabato 21 febbraio alle 20:30, quando l’intera manifestazione offre il medesimo orario su tutti i campi. In palio ci sono la definizione della griglia dei Play Off Scudetto e l’ultimo posto disponibile per la salvezza. Bergamo sarà la cornice di questa ultima prova, con Macerata tra le rivali impegnate a cogliere punti fondamentali. Le rossoblù arrivano all’appuntamento forti della crescita mostrata nelle settimane recenti, pronte a chiudere la stagione con un finale in crescendo dopo una rimonta significativa in casa che aveva sfatato il tabù del tie break.🔗 Leggi su Mondosport24.com

