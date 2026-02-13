Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano, annuncia al Carlino che il suo Comune è pronto a restituire le fasce da primi cittadini ai prefetti, spiegando che questa decisione nasce dalla volontà di rispettare le nuove disposizioni normative e di garantire una gestione più efficace delle competenze amministrative. Un dettaglio che distingue questa dichiarazione è la forte determinazione di Feduzi, che sottolinea come l’atto rappresenti una scelta condivisa tra i sindaci dell’entroterra per restituire ruolo e responsabilità allo Stato centrale.

"Noi siamo pronti a riconsegnare le fasce". A dirlo al Carlino è Emanuele Feduzi, sindaco di Fermignano tra i Comuni più popolosi dell’entroterra e polmone industriale del territorio urbinate e dell’Alta Valle del Metauro. Ieri c’è stata una riunione con Marco Fioravanti presidente dell’Anci Marche. "Abbiamo sottoposto questa problematica: metterci fuori dai Comuni montani, comporterà per i prossimi anni l’esclusione da bandi importantissimi. Poi le agevolazioni fiscali per quanto riguarda le aziende, l’agricoltura e il numero dei medici di base. Senza considerare i dimensionamenti scolastici. Vedere Comuni come i nostri così piccoli lasciati fuori è davvero la morte". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Pronti a restituire le fasce da primi cittadini ai prefetti"

La Regione ha annunciato un nuovo bando per ristrutturare 23 alloggi pubblici vuoti.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronti ad adottare un bambino? Sanno di essere privilegiati, vogliono restituire qualcosa; Gli uomini pronti a sfidare l'oltretomba per amore; Savannah Guthrie supplica i rapitori di restituire sua madre: Siamo pronti a parlare; Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronti ad adottare un bimbo, l'indiscrezione dopo la rottura da David e Victoria: Sanno di essere privilegiati.

Regioni pronte a restituire le deleghe allo StatoConfermiamo all’unanimità il giudizio fortemente negativo sulla manovra, che è insostenibile e, nei fatti, si traduce in tagli ai servizi fondamentali per cittadini e imprese. Lo ha detto ... quotidianosanita.it

Brooklyn Beckham e Nicola Peltz pronti ad adottare un bambino «Sanno di essere privilegiati, vogliono restituire qualcosa» - facebook.com facebook