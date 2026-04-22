Piacenza-Luneburg oggi Finale Cev Cup 2026 | orario tv programma streaming

Oggi si disputa la finale di ritorno della CEV Cup di pallavolo tra le squadre di Piacenza e Luneburg, con la gara che si svolge al PalabancaSport. La squadra di casa, dopo aver ottenuto un vantaggio considerevole nella partita di andata in Germania, affronta questa sfida decisiva che potrebbe consegnarle il trofeo. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva e disponibile anche in streaming, con l’orario di inizio comunicato ufficialmente.

Un trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas Sales Bluenergy tornerà in campo per la finale di ritorno di CEV Cup con un vantaggio pesantissimo costruito in Germania. Il 3-0 dell’andata ha messo gli emiliani in una posizione privilegiata: basteranno due set per sollevare la coppa e completare il tris europeo italiano dopo i successi di Milano e Vallefoglia in Challenge Cup. Un margine importante, ma che richiederà attenzione, lucidità e continuità. Il match di andata ha fornito indicazioni molto chiare. Piacenza ha dimostrato superiorità tecnica, ma soprattutto una qualità spesso decisiva a questi livelli: la gestione dei momenti difficili.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, tv, programma, streaming Notizie correlate Leggi anche: Luneburg-Piacenza oggi, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, tv, programma, streaming Leggi anche: Luneburg-Piacenza oggi in tv, Cev Cup 2026: orario finale d’andata, programma, streaming Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Piacenza espugna Luneburg: 3-0 nell'andata della finale di Coppa Cev; Finale andata Coppa Cev, Luneburg-Piacenza alle 19 su Sky; La Gas Sales Bluenergy chiude 3-0 la finale di andata di Coppa Cev con Luneburg; CEV Cup 2026, Piacenza vince la Finale di andata contro il Luneburg. Piacenza-Luneburg oggi, Finale Cev Cup 2026: orario, tv, programma, streamingUn trofeo a un passo, ma ancora da conquistare. Il PalabancaSport di Piacenza si prepara a una serata che può valere una stagione intera: mercoledì la Gas ... oasport.it LIVE Piacenza-Luneburg, Cev Cup volley 2026 in DIRETTA: servono 2 set per il trofeoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Piacenza-Luneburg, finale di ritorno di ... oasport.it European Volleyball #Cev #Finale #Andata Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza CEV CUP. La Gas Sales vince la finale d'andata, sbancata Luneburg 3-0 La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza in neppure un’ora e mezza espugna la LKH Arena superand facebook Piacenza rimonta due set compromessi, espugna Luneburg e ipoteca la CEV Cup. Bovolenta, Galassi e Porro granitici - x.com